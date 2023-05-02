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Богомаз сообщил о срабатывании взрывного устройства на железнодорожной станции

Евгений Белоусов
Происшествия
Богомаз сообщил о срабатывании взрывного устройства на железнодорожной станции
Фото: Pixabay

В районе железнодорожной станции «Снежетьская» в Брянской области сработало взрывное устройство. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— В районе ж/д станции «Снежетьская» сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава, — написал он.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы региона, написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В пресс-службе РЖД сообщили, что под откос в Брянской области пошли локомотив и 20 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел в 19:47 на перегоне Снежетьская — Белые Берега.

Во вторник, 2 мая, в столичном метрополитене задержали мужчину, который спрыгнул на рельсы, чтобы покурить. Уточняется, что инцидент произошел на станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии. Во время отсутствия поезда мужчина спустился на рельсы и проник в служебную зону.

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