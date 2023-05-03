Доцент РЭУ Тимофеев объяснил, как вычислить слежку через камеру смартфона

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Узнать о слежке через камеру телефона можно несколькими способами. Об этом сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, прежде всего следует зайти в настройки смартфона. Многие приложения запрашивают или имеют по умолчанию доступ к камере. Его необходимо запретить, так как большинство приложений хорошо работают и без возможности съемки.

Также при непрерывной работе камеры аккумулятор гаджета быстро разряжается. Тимофеев порекомендовал при помощи настроек определить, куда идет основное энергопотребление. Если на камеру, то возможно, за владельцем телефона действительно следят.

Кроме того, постоянная трансляция видео с камеры приводит к расходу трафика. Проще всего ограничить или отключить ей сетевые подключения, отметил эксперт. А полностью от шпионажа сможет защитить покупка чехла со шторками для камеры, заключил доцент РЭУ в беседе с агентством «Прайм».

В современном мире оказывается не так-то просто защитить свой смартфон даже самым сложным паролем. Согласно словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, графический пароль является наименее надежным способом разблокировки экрана смартфона.