Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Доцент РЭУ Тимофеев объяснил, как вычислить слежку через камеру смартфона

Юлия Курганова
Технологии
Доцент РЭУ Тимофеев объяснил, как вычислить слежку через камеру смартфона
Фото: Unsplash

Узнать о слежке через камеру телефона можно несколькими способами. Об этом сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

По его словам, прежде всего следует зайти в настройки смартфона. Многие приложения запрашивают или имеют по умолчанию доступ к камере. Его необходимо запретить, так как большинство приложений хорошо работают и без возможности съемки.

Также при непрерывной работе камеры аккумулятор гаджета быстро разряжается. Тимофеев порекомендовал при помощи настроек определить, куда идет основное энергопотребление. Если на камеру, то возможно, за владельцем телефона действительно следят.

Кроме того, постоянная трансляция видео с камеры приводит к расходу трафика. Проще всего ограничить или отключить ей сетевые подключения, отметил эксперт. А полностью от шпионажа сможет защитить покупка чехла со шторками для камеры, заключил доцент РЭУ в беседе с агентством «Прайм».

В современном мире оказывается не так-то просто защитить свой смартфон даже самым сложным паролем. Согласно словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, графический пароль является наименее надежным способом разблокировки экрана смартфона.

Смартфоны видеокамеры Эксперты слежка Мобильные приложения
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте