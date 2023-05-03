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Приметы и советы

«Больно и выводить сложно»: тату-мастер рассказал о самых странных запросах от клиентов

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Больно и выводить сложно»: тату-мастер рассказал о самых странных запросах от клиентов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Самыми неожиданными местами для нанесения татуировок являются область подмышек, колени и рот. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал профессиональный тату-мастер Сергей Коса.

По его словам, самые странные запросы поступают, как правило, от представителей сильного пола.

— Был случай, когда один парень проиграл спор, я ему набивал на лбу надпись, которую обычно цензурируют, — сказал Коса. — И таких историй очень много у мастеров.

Среди иных неожиданных зон на теле, на которых посетители желают видеть изображение, — область колен и подмышек.

— Кстати, зона подмышек — одна из самых чувствительных, и на ней сложнее всего работать, потому что это болезненно, — сказал собеседник «ВМ».

Рот — еще одно место, где, по словам собеседника «ВМ», весьма загадочные личности хотели бы заполучить тату.

— Вы знаете, многие, понимая, что работать я буду вблизи со слизистой, в итоге отказываются от таких безумств, потому что понимают, что это больно и выводить сложно, — сказал специалист.

Коса уточнил, что в последние годы странных запросов поступает все меньше.

Британская блогерша Микаэли Кларк сделала себе татуировку в ротовой полости и пожалела об этом. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

За изображение она заплатила 65 фунтов стерлингов (около 6500 рублей — прим. «ВМ»). Это первое тату инфлюенсерши. На нем изображен улыбающийся смайлик. Девушка поделилась с подписчиками, что не сможет вернуть деньги за работу, так как оплата была произведена безналичным способом.

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