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Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей
Фото: Минобороны РФ

Украину необходимо разделить между Россией и Польшей, поскольку это разумный вариант урегулирования конфликта. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

— Необходимо отдать Западную Украину Польше. Честно говоря, это самое разумное, что можно было бы сделать... Если вы уберете Западную Украину из общей картины, я уверен, что (между двумя странами — прим. «ВМ») наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей, — сказал он.

Также бывший военный напомнил, что Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск являются исторически российскими городами. Он уверен, что после окончания конфликта население этих городов будет жить в согласии с русским народом.

Похожее мнение высказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он считает, что Польша и другие государства желают разделить Украину. По его словам, раздел украинского государства будет лучше присоединения киевского режима к НАТО и развязывания третьей мировой войны.

В свою очередь политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что у Варшавы есть реальные цели по захвату западной части Украины. По его мнению, киевский режим понимает неизбежность этой ситуации.

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