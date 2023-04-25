«Тихий раздел»: Медведев назвал альтернативу вступлению Украины в НАТО

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Польша и другие государства желают разделить Украину, что будет лучше присоединения киевского режима к НАТО и развязывания третьей мировой войны. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на просветительском марафоне «Знание».

— Выскажу крамольную мысль. Уж лучше тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война. Жадность и злоба, ненависть, амбиции часто сильнее рассудка и здравого смысла, — сказал он.

Политик напомнил, что Польша, Венгрия и Румыния не первый десяток лет желают «забрать западные регионы Украины», сообщает РИА Новости.

Также Медведев заявил, что мир болен и, вероятно, находится на пороге новой мировой войны. Он напомнил, что распад империи всегда приводит к войне, однако после распада СССР войны удавалось избежать почти 30 лет.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» назвал главную цель Варшавы в конфликте на Украине. По его словам, в Польше уже открыто говорят о возможности введения войск на Западную Украину. Такой шаг станет началом постепенной польской аннексии «исторических земель».