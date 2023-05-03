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Politico: Европу ожидают засуха и конфликты из-за доступа к водным ресурсам

Араз Салехов
В мире
Politico: Европу ожидают засуха и конфликты из-за доступа к водным ресурсам
Фото: flickr/imfphoto

Вероятность развития засухи наблюдается в Европе. Об этом пишет европейское издание Politico.

— Ключевой резервуар, обслуживающий миллионы каталонцев, истощается. Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой, — говорится в материале.

Авторы публикации уточнили, что уровень самой большой реки в Италии остается на таком же низком уровне, как и в июне прошлого года. Издание пишет, что в европейском регионе появляется новая политическая проблема, поскольку неизвестно, кто будет управлять водными ресурсами Европы.

В феврале Bloomberg сообщал, что каналы в Венеции практически пересохли из-за отливов и критического понижения уровня воды. Причиной является засуха, которая фиксировалась в регионе последние месяцы.

В августе 2022 года британское издание Daily Mail писало, что более 60 процентов территории Европы находятся под угрозой засухи из-за высохшей реки Рейн. Уточняется, что это будет самая сильная засуха за 500 лет.

Почему мир в 2023 году ждет глобальная продовольственная катастрофа — в материале «Вечерней Москвы».

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