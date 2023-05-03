Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы самые нелепые наряды Миддлтон и Маркл, которые заставляли краснеть Елизавету II

Араз Салехов
В мире
Названы самые нелепые наряды Миддлтон и Маркл, которые заставляли краснеть Елизавету II
Фото: royal.uk

Cупруги британских принцев Кейт Миддлтон и Меган Маркл не раз шокировали общественность своими нарядами. У девушек есть определенные предметы гардероба, которые заставляли краснеть королеву Великобритании Елизавету II.

К примеру, в 2019 году Миддлтон пришла к ученикам начальной школы Lavender в ярко-зеленом платье. Пользователи Сети посчитали, что наряд принцессы Уэльской напоминает поросенка той же расцветки из игры Angry Birds.

Кроме того, в Сети бурно обсуждали наряд Маркл, в котором она появилась на публике с потными подмышками. Тогда люди сопереживали неудачному выбору гардероба и советовали ей учитывать температурные особенности помещения, в которое она отправляется, передает «Стархит».

Недавно стало известно, что Маркл не станет посещать коронацию короля Великобритании Карла III, поскольку ее не устраивает уровень усилий королевской семьи в вопросе борьбы с расизмом.

В своей книге Spare британский принц Гарри рассказал о том, что между его супругой Меган Маркл и женой старшего брата принца Уильяма возникла конкуренция на первой стадии их знакомства. Поклонники королевской семьи еще до бракосочетания Гарри и Меган увидели, как две будущие родственницы начинают соперничать.

Кейт Миддлтон Меган Маркл Великобритания
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте