Названы самые нелепые наряды Миддлтон и Маркл, которые заставляли краснеть Елизавету II

Фото: royal.uk

Cупруги британских принцев Кейт Миддлтон и Меган Маркл не раз шокировали общественность своими нарядами. У девушек есть определенные предметы гардероба, которые заставляли краснеть королеву Великобритании Елизавету II.

К примеру, в 2019 году Миддлтон пришла к ученикам начальной школы Lavender в ярко-зеленом платье. Пользователи Сети посчитали, что наряд принцессы Уэльской напоминает поросенка той же расцветки из игры Angry Birds.

Кроме того, в Сети бурно обсуждали наряд Маркл, в котором она появилась на публике с потными подмышками. Тогда люди сопереживали неудачному выбору гардероба и советовали ей учитывать температурные особенности помещения, в которое она отправляется, передает «Стархит».

Недавно стало известно, что Маркл не станет посещать коронацию короля Великобритании Карла III, поскольку ее не устраивает уровень усилий королевской семьи в вопросе борьбы с расизмом.

В своей книге Spare британский принц Гарри рассказал о том, что между его супругой Меган Маркл и женой старшего брата принца Уильяма возникла конкуренция на первой стадии их знакомства. Поклонники королевской семьи еще до бракосочетания Гарри и Меган увидели, как две будущие родственницы начинают соперничать.