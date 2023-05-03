Доктор Мясников развеял популярный киномиф о змеином яде

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Отсасывание яда из раны не помогает при укусе змеи. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Во время эфира специалист задал вопрос одной из зрительниц, нужно ли при укусе змеи высасывать яд из раны. Та ответила утвердительно, заявив, что так делают в кино. Однако такой способ не только не принесет никакой пользы пострадавшему, но и может нанести ему вред, предупредил Мясников.

При высасывании змеиный яд может распространиться по ране и попасть в кровоток, заключил эксперт.

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