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Собянин: ИИ в восемь раз ускорил анализ результатов маммографии в медучреждениях Москвы

Лейла Алиева
Город
Собянин: ИИ в восемь раз ускорил анализ результатов маммографии в медучреждениях Москвы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Искусственный интеллект в восемь раз сократил время на проведение анализа маммографии в столичных медучреждениях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 3 мая.

— Исследования московских специалистов показали, что если анализ проводят с помощью нейросети, то качество диагностики остается таким же высоким, а время ее проведения сокращается в восемь раз. Так использование ИИ позволяет снизить нагрузку на врачей, а пациентам — быстрее получить заключение, — пояснил мэр.

На сегодняшний день рентгенологи используют около 50 сервисов ИИ, в частности нейросети наносят на снимки цветовую разметку, производят измерения, определяют признаки рака легких и многое другое.

При этом окончательный диагноз ставит специалист, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Например, в прошлом году для городских поликлиник закупили более 13 тысяч единиц оборудования, а для стационаров — свыше 5,5 тысячи.

Медицина Искусственный интеллект Москва Сергей Собянин
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