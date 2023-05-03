Москвичам рассказали о проекте «Лекторий московского школьника» для подготовки к ЕГЭ

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В столице создали проект «Лекторий московского школьника» для подготовки к ЕГЭ. Об этом в среду, 3 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В ближайший месяц перед экзаменами мы впервые проведем общегородской «Лекторий московского школьника». С 15 мая по 4 июня на крупных городских площадках, таких как «Зарядье» и «Винзавод», пройдут четыре лекции, где лучшие эксперты-психологи, блогеры и артисты пообщаются с одиннадцатиклассниками, — сказала она.

По ее словам, проект помогает столичным школьникам настроиться на успех и справиться со стрессом. Бесплатные лекции для юных горожан пройдут 15, 21, 28 мая и 4 июня, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, столичные учителя и психологи записали видеоролики с разборами всех заданий ЕГЭ по всем предметам. В библиотеке МЭШ доступно 332 видеоразбора заданий ЕГЭ и 120 советов учителей. Они рассказывают о нюансах процедуры экзамена по тому или иному предмету.

Депутат Сергей Колунов предложил создать курсы по стрессоустойчивости перед ЕГЭ. Чтобы эмоционально разгрузить школьников в этот непростой период, стоит подумать над полноценным психологическим сопровождением ЕГЭ, считает парламентарий. Это могут быть как разовые беседы с психологом, так и полноценные курсы, посвященные стрессоустойчивости.