Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Неизвестный избил пенсионера в вагоне московского метро за то, что тот задел его вытянутые в проход ноги и сделал замечание. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 3 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, 69-летний пострадавший получил телесные травмы, прибывшие на место врачи оказали ему необходимую помощь. Прокуратура столичного метрополитена контролирует привлечение пассажира к уголовной ответственности по статье «Побои, совершенные из хулиганских побуждений».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Другое нападение в метро произошло недавно на севере города. Тогда мужчина пригрозил ножом молодой паре из-за того, что те отказались с ним фотографироваться.