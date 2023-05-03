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Неизвестный избил пенсионера в вагоне московского метро

Лейла Алиева
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Неизвестный избил пенсионера в вагоне московского метро
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Неизвестный избил пенсионера в вагоне московского метро за то, что тот задел его вытянутые в проход ноги и сделал замечание. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 3 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, 69-летний пострадавший получил телесные травмы, прибывшие на место врачи оказали ему необходимую помощь. Прокуратура столичного метрополитена контролирует привлечение пассажира к уголовной ответственности по статье «Побои, совершенные из хулиганских побуждений».

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Другое нападение в метро произошло недавно на севере города. Тогда мужчина пригрозил ножом молодой паре из-за того, что те отказались с ним фотографироваться.

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