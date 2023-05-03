Андрей Бочкарев: Новый хаб для зарядки электромобилей построят на западе Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, улица Генерала Дорохова, 16с45 Карта всех событий

На западе Москвы появится хаб для зарядки электромобилей, его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом в среду, 3 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строительство такого инфраструктурного объекта, как хаб для зарядки электромобилей, — важный шаг для развития района и города в целом. Зарядные станции пользуются спросом среди жителей столицы, и в ближайшие годы их количество будет увеличиваться, — отметил он.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что в настоящее время на участке, где построят хаб, расположены склады. В ближайшее время они будут демонтированы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в столице упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Так, если раньше, чтобы установить такую зарядку на земле, принадлежащей городу, надо было участвовать в специальных торгах, то теперь эту возможность получили арендаторы городских земельных участков.