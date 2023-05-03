Петербуржцы выбрали символ Книжного салона

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Главным символом Книжного салона — 2023 в Санкт-Петербурге станет кот-ученый. Символ был выбран путем голосования, сообщает газета «Петербургский дневник».

В голосовании приняли участие 11 тысяч петербуржцев. За кота-ученого было отдано больше 3,5 тысячи голосов. Этот символ обошел в голосовании петербургского льва, мудрую сову и чижика-пыжика.

Собственный талисман у Книжного салона появится впервые в истории. В этом году организаторы подготовили для участников и гостей книжной ярмарки сюрприз в виде маскота — ростовой куклы-талисмана, с которой посетители мероприятия смогут сделать фото, передает Nation News.

Книжный салон пройдет на Дворцовой площади с 18 по 21 мая.

Главное архивное управление столицы недавно опубликовало новую книгу в честь 200-летия писателя Александра Островского. Найти ее можно в виртуальном музее Главархива «Москва — с заботой об истории».