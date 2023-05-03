Правительство упростило получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров

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Российские власти упростили получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

— Правительство упростило оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии, — говорится в сообщении.

С 26 мая дети до 14 лет смогут получить Fan ID удаленно: если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически.

Как сообщает сайт правительства, инвалиды смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) групповых заявок.

Президент РФ Владимир Путин поручил упростить использование гражданами систем идентификации футбольных болельщиков. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение вопроса относительно карты болельщика лежит на спортивных властях.

C 3 марта посетить матчи РПЛ можно только при наличии Fan ID. Зачем нужен этот документ, как его оформить — ответы на эти и другие вопросы есть в материале «Вечерней Москвы».