Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Правительство упростило получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров

Араз Салехов
Общество
Правительство упростило получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российские власти упростили получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

— Правительство упростило оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии, — говорится в сообщении.

С 26 мая дети до 14 лет смогут получить Fan ID удаленно: если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически.

Как сообщает сайт правительства, инвалиды смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) групповых заявок.

Президент РФ Владимир Путин поручил упростить использование гражданами систем идентификации футбольных болельщиков. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение вопроса относительно карты болельщика лежит на спортивных властях.

C 3 марта посетить матчи РПЛ можно только при наличии Fan ID. Зачем нужен этот документ, как его оформить — ответы на эти и другие вопросы есть в материале «Вечерней Москвы».

Паспорт болельщика (Fan ID) Россия Правительство РФ
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте