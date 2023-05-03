Более 80 процентов будущих жителей дома на улице Нижней Хохловке выбрали себе квартиры

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, улица Нижняя Хохловка, 8 Карта всех событий

Москвичам предложили равнозначные квартиры по программе реновации в новостройке в Юго-Восточном административном округе. Уже 80 процентов из них выбрали свое будущее жилье. Об этом в среду, 3 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что всего в новостройку заедут 363 человека. Дом расположился по адресу Нижняя Хохловка, 8.

— Участникам программы реновации направили письма с предложением равнозначных квартир. На данный момент 300 горожан определились с выбором нового жилья и приступили к оформлению необходимых документов, а 89 из них уже подписали договоры и начали переезд, — приводит слова Максима Гамана официальный сайт мэра Москвы.

Это уже четвертый дом в Нижегородском районе, который заселяют по программе реновации. На первом этаже здания открыли центр информирования по переселению. В нем горожане могут бесплатно получить помощь по оформлению документов на квартиру и задать интересующие вопросы.

Жители столичных районов Даниловский и Нагатинский Затон Южного административного округа получили новые квартиры в двух домах, построенных по программе реновации. Переехать в новое жилье смогли 365 жителей столицы.