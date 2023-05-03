В ФСБ доложили об увеличении количества поездок иностранных граждан в Россию

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В первом квартале 2023 года иностранцы совершили на 17,6 процента больше поездок в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего в страну въезжали из Польши и Финляндии. Об этом свидетельствует статистика Пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ.

Всего иностранцы пересекли границу России в период с января по март 2023 года 3,3 миллиона раз. Согласно прошлогодней статистике за первый квартал 2022 года, количество поездок тогда составило 2,8 миллиона. При этом в данных учитывается пересечение государственной границы как иностранцами, так и гражданами России.

На количество поездок могло повлиять снятие в РФ летом 2022 года ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. При этом после начала специальной военной операции в феврале многие страны прервали авиасообщение с Россией. Согласно статистике, в 2022 году оно сократилось на 57 процентов по сравнению с допандемийным 2019 годом, отмечает РБК.

Чаще всего в РФ в первом квартале 2023 года въезжали граждане Узбекистана. Количество поездок из этой страны увеличилось до 81 процента. Также в указанный период вырос поток пассажиров из Казахстана (73 процента) и Таджикистана (55 процентов).

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