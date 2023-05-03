Врач Кондрахин назвал восемь случаев, когда необходимо срочно вызвать скорую помощь

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Если человек испытывает резкое ухудшение самочувствия, которое ранее никогда не ощущал, ему необходимо вызвать врачей скорой помощи. В противном случае последствия могут быть серьезными — вплоть до летального исхода. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Собеседник «ВМ» отметил, что вызывать скорую помощь необходимо во всех случаях, когда возникают нетипичные для человека жизнеугрожающие симптомы.

— Все случаи неожиданного ухудшения самочувствия, которые человек никогда не испытывал — повод для вызова скорой помощи. К тревожным симптомам относятся: ощущение нехватки воздуха, чрезвычайно мощная боль за грудиной, боли в животе, переломы, кровотечения, ранения разными предметами (топор, нож, шампур), глубокие порезы, загрязнения раны землей, — перечислил эксперт.

При этом у некоторых людей есть хронические заболевания, которые периодически сопровождаются ухудшением самочувствия. Это может смазать картину и повлиять на бдительность человека, заметил Кондрахин.

В этом случае индикатором необходимости вызова медиков должна быть невозможность решения проблемы привычными методами, уточнил врач.

— Например, человек принимает таблетки, которые раньше помогали, а они не помогают. Иногда такое состояние может быть предвестником инфаркта или инсульта, и любая потеря времени потребует серьезного лечения, — предупредил специалист.

По мнению эксперта, вероятность летального исхода при отказе обращаться в скорую помощь на фоне резкого ухудшения самочувствия приближается к 50 процентам.

Если нет возможности оперативно оказать медицинскую помощь на месте, необходимо как можно быстрее доставить человека к медикам, рекомендовал Кондрахин.

— Нужно всеми доступными средствами и методами транспортировать человека в ближайший населенный пункт. На автомобиле, пешком или волоком — как угодно. У человека, который не умеет оказывать квалифицированную медицинскую помощь, нет шансов справиться с ситуацией, — резюмировал эксперт.