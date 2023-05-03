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Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов

Полина Пашкина
Спорт
Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
Фото: shutterstock

Португальского футболиста Криштиану Роналду, который выступает за саудовский «Аль-Наср», признали самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году. Он занял первое место в рейтинге Forbes среди 10 других игроков.

Уточняется, что за последние 12 месяцев Роналду заработал 136 миллионов долларов. При этом 46 миллионов — это зарплата.

Таким образом Криштиану смог сместить с первого места рейтинга аргентинского форварда команды «Пари Сен‑Жермен» Лионеля Месси, который за минувший год заработал 130 миллионов долларов. Из них 75 миллионов являются зарплатой.

Третье место в списке занял игрок сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе. Он заработал 120 миллионов, из которых 100 — зарплата.

Также в рейтинг включили баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, мексиканского боксера Сауля Альвареса, гольфистов Дастина Джонсона и Фила Микельсона, баскетболиста Стефена Карри, теннисиста Роджера Федерера и баскетболиста Кевина Дюранта, передает Forbes.

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. Срок соглашения со спортсменом рассчитан на 2,5 года.

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