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Конференция «Туризм Москвы: новые горизонты» пройдет в Москве 22 мая

Араз Салехов
Город
Конференция «Туризм Москвы: новые горизонты» пройдет в Москве 22 мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Конференция «Туризм Москвы: новые горизонты» пройдет в столице 22 мая. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

— Нам важно, чтобы город и бизнес непрерывно обсуждали новые инициативы и искали совместные пути для развития туризма в Москве. Мы открыты для предложений и готовы тесно взаимодействовать с отраслевым сообществом, — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов.

Участниками конференции станут ведущие эксперты и представители столичной индустрии: гиды, отельеры, представители туроператоров и смежных сфер. Одной из ключевых тем станет создание продуктов и предложений, способных удовлетворить запросы разных категорий путешественников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в столице запустили игровые маршруты по городу для путешественников с детьми. В программе представлено пять маршрутов по городу. Они дают возможность изучить столичные достопримечательности и выполнить интерактивные задания.

Туристический поток в Москве в 2023 году ожидается на уровне не ниже прошлого года. По словам Козлова, большинство туристов в столице — граждане РФ. В основном в столицу приезжают из Нижнего Новгорода, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана и Владимира.

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