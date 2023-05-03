Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бесплатные тренинги для самозанятых и начинающих предпринимателей проведут в столице

Полина Пашкина
Город
Бесплатные тренинги для самозанятых и начинающих предпринимателей проведут в столице
Фото: пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Служба занятости населения Москвы анонсировала проведение бесплатных мероприятий для самозанятых и предпринимателей в мае. Участники смогут посетить онлайн-тренинги и курс по привлечению клиентов. Об этом в среду, 3 мая, сообщил директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов.

По его словам, занятия подойдут как для уже действующих предпринимателей, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело.

— Служба занятости предлагает не только помощь в регистрации нового статуса, но и комплексное обучение необходимым практическим навыкам. В мае мы проведем сразу несколько мероприятий, — рассказал Андрей Тарасов.

Так, например, откроет цикл занятий менторская гостиная «Мама в бизнесе. Как запустить свое дело в декрете?». На мероприятии 16 мая успешные мамы, которые стали предпринимателями, расскажут о том, как организовать свой бизнес и продуктивно его вести, передает официальный сайт мэра Москвы.

Центры «Моя карьера», «Профессионал», «Моя работа» с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая будут закрыты для посещения. С 2 по 5 мая эти учреждения продолжат работу в обычном режиме. Если горожане подадут онлайн-заявление на сайте центра занятости в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, то датой направления будет считаться ближайший рабочий день — 2 мая и 10 мая.

Предприниматели тренинг Самозанятые Москва
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте