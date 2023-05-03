Бесплатные тренинги для самозанятых и начинающих предпринимателей проведут в столице

Фото: пресс-служба Центра занятости населения города Москвы

Служба занятости населения Москвы анонсировала проведение бесплатных мероприятий для самозанятых и предпринимателей в мае. Участники смогут посетить онлайн-тренинги и курс по привлечению клиентов. Об этом в среду, 3 мая, сообщил директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов.

По его словам, занятия подойдут как для уже действующих предпринимателей, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело.

— Служба занятости предлагает не только помощь в регистрации нового статуса, но и комплексное обучение необходимым практическим навыкам. В мае мы проведем сразу несколько мероприятий, — рассказал Андрей Тарасов.

Так, например, откроет цикл занятий менторская гостиная «Мама в бизнесе. Как запустить свое дело в декрете?». На мероприятии 16 мая успешные мамы, которые стали предпринимателями, расскажут о том, как организовать свой бизнес и продуктивно его вести, передает официальный сайт мэра Москвы.

Центры «Моя карьера», «Профессионал», «Моя работа» с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая будут закрыты для посещения. С 2 по 5 мая эти учреждения продолжат работу в обычном режиме. Если горожане подадут онлайн-заявление на сайте центра занятости в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, то датой направления будет считаться ближайший рабочий день — 2 мая и 10 мая.