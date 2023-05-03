Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

RT: ВСУ перебросили тысячи солдат в Одесскую область для провокации в Приднестровье

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
RT: ВСУ перебросили тысячи солдат в Одесскую область для провокации в Приднестровье
Фото: gur.gov.ua

Украинское военное командование перебросило около тысячи солдат в Одесскую область для подготовки провокации в Приднестровье. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Как выяснилось, с начала марта в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная местные власти начали передавать ангары украинским войскам для размещения личного состава и техники. За прошлый месяц в вышеназванные поселения направили до четырех тысяч солдат.

По данным RT, с 9 по 15 мая первая группировка украинской армии собирается выдвинуться в направлении Тирасполя для начала вооруженной провокации. Таким образом ВСУ хотят отвлечь российские войска, после чего вторая группировка попытается захватить склады с боеприпасами в Приднестровье.

В марте украинские пограничники начали копать траншеи на государственной границе с Молдавией.

Этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились профильные эксперты. Так, по мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, украинским спецслужбам непременно нужно постараться «устроить громкую провокацию, о которой будут долго судачить».

Украина Армия Приднестровье
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте