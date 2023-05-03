RT: ВСУ перебросили тысячи солдат в Одесскую область для провокации в Приднестровье

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Украинское военное командование перебросило около тысячи солдат в Одесскую область для подготовки провокации в Приднестровье. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

Как выяснилось, с начала марта в районах населенных пунктов Дачное, Каменка и Раздельная местные власти начали передавать ангары украинским войскам для размещения личного состава и техники. За прошлый месяц в вышеназванные поселения направили до четырех тысяч солдат.

По данным RT, с 9 по 15 мая первая группировка украинской армии собирается выдвинуться в направлении Тирасполя для начала вооруженной провокации. Таким образом ВСУ хотят отвлечь российские войска, после чего вторая группировка попытается захватить склады с боеприпасами в Приднестровье.

В марте украинские пограничники начали копать траншеи на государственной границе с Молдавией.

Этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились профильные эксперты. Так, по мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, украинским спецслужбам непременно нужно постараться «устроить громкую провокацию, о которой будут долго судачить».