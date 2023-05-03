Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Настоящий кризис»: какими могут быть последствия крупнейшего за последние 15 лет пикета сценаристов в Голливуде

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
В мире
«Настоящий кризис»: какими могут быть последствия крупнейшего за последние 15 лет пикета сценаристов в Голливуде
Фото: Unsplash

Забастовки сценаристов, начавшиеся в Голливуде, связаны с тем, что стриминговые сервисы, чей расцвет пришелся на период пандемии, решили сократить продолжительность сезонов для сериалов. Соответственно, в связи с этим многие сценаристы лишились рабочих мест. Счастливчикам, которым удалось сохранить работу, сократили зарплаты. Все это в совокупности и вызвало волну негодования. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кинокритик Александр Голубчиков.

Сокращение серий в сезонах лишает специалистов возможности зарабатывать те огромные суммы, которые они получали в период пандемии, когда стриминги пользовались небывалой популярностью, а сериалы могли иметь огромное количество серий и сезонов:

— Сейчас нет тех условий, люди больше не сидят в изоляции, мир кино и стриминговых платформ не нуждается больше в долгоиграющих мыльных операх. То есть студии более не хотят вкладывать колоссальные суммы в индустрию стриминга, как это было последние три года. Они поняли, что в моменте это вполне себе выгодная история, что мы и наблюдали последние три года. Сейчас же этот рынок терпит неудачу, стриминги теряют популярность и студии пытаются экономить на всем, в том числе на количестве сезонов и персонале.

Решение проблемы найдется, как это произошло и в 2008 году, когда произошла забастовка Гильдии сценаристов США. Тогда их требования состояли в заключении нового контракта с Союзом продюсеров кино и телевидения, в котором проценты отчислений авторам за продажи кино- и телепродукции на DVD и в Интернете были бы увеличены.

Тогда стодневная забастовка принесла многомиллионные убытки голливудским студиям. Многие проекты были отменены или отложены на неопределенный срок.

Решение о прекращении забастовки было принято 12 февраля 2008 года, а уже 26 февраля Гильдия сценаристов объявила о подписании нового контракта с продюсерами.

Эксперт убежден, что и на этот раз киностудии пойдут на условия сценаристов — в противном случае в индустрии начнется настоящий кризис.

О том, что Голливуд стоит на пороге первой крупной забастовки за последние 15 лет, сообщает Bloomberg.

Срок действия контракта между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истек 1 мая текущего года. Отмечается, что многочасовые переговоры ни к чему не привели. А основной причиной протестных настроений сценаристов стали условия работы со стриминговыми сервисами, низкая зарплата и борьба за авторские права.

Уточняется, что стриминговые сервисы заказывают меньше серий в сезон, предпочитая в среднем около десяти серий, что вынуждает сокращать количество сценаристов для создания сценария.

Голливуд сценаристы Кино
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте