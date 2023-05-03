«Настоящий кризис»: какими могут быть последствия крупнейшего за последние 15 лет пикета сценаристов в Голливуде

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Забастовки сценаристов, начавшиеся в Голливуде, связаны с тем, что стриминговые сервисы, чей расцвет пришелся на период пандемии, решили сократить продолжительность сезонов для сериалов. Соответственно, в связи с этим многие сценаристы лишились рабочих мест. Счастливчикам, которым удалось сохранить работу, сократили зарплаты. Все это в совокупности и вызвало волну негодования. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал кинокритик Александр Голубчиков.

Сокращение серий в сезонах лишает специалистов возможности зарабатывать те огромные суммы, которые они получали в период пандемии, когда стриминги пользовались небывалой популярностью, а сериалы могли иметь огромное количество серий и сезонов:

— Сейчас нет тех условий, люди больше не сидят в изоляции, мир кино и стриминговых платформ не нуждается больше в долгоиграющих мыльных операх. То есть студии более не хотят вкладывать колоссальные суммы в индустрию стриминга, как это было последние три года. Они поняли, что в моменте это вполне себе выгодная история, что мы и наблюдали последние три года. Сейчас же этот рынок терпит неудачу, стриминги теряют популярность и студии пытаются экономить на всем, в том числе на количестве сезонов и персонале.

Решение проблемы найдется, как это произошло и в 2008 году, когда произошла забастовка Гильдии сценаристов США. Тогда их требования состояли в заключении нового контракта с Союзом продюсеров кино и телевидения, в котором проценты отчислений авторам за продажи кино- и телепродукции на DVD и в Интернете были бы увеличены.

Тогда стодневная забастовка принесла многомиллионные убытки голливудским студиям. Многие проекты были отменены или отложены на неопределенный срок.

Решение о прекращении забастовки было принято 12 февраля 2008 года, а уже 26 февраля Гильдия сценаристов объявила о подписании нового контракта с продюсерами.

Эксперт убежден, что и на этот раз киностудии пойдут на условия сценаристов — в противном случае в индустрии начнется настоящий кризис.

О том, что Голливуд стоит на пороге первой крупной забастовки за последние 15 лет, сообщает Bloomberg.

Срок действия контракта между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истек 1 мая текущего года. Отмечается, что многочасовые переговоры ни к чему не привели. А основной причиной протестных настроений сценаристов стали условия работы со стриминговыми сервисами, низкая зарплата и борьба за авторские права.

Уточняется, что стриминговые сервисы заказывают меньше серий в сезон, предпочитая в среднем около десяти серий, что вынуждает сокращать количество сценаристов для создания сценария.