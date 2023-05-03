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Психолог Гут составил среднестатистический портрет счастливого нижегородца

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Гут составил среднестатистический портрет счастливого нижегородца
Фото: Pexels

Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут описал среднестатистического счастливого нижегородца.

По его словам, женщины бывают счастливы чаще, чем мужчины. При этом сильнее всего радоваться жизни нижегородки начинают с 35 лет, а вот нижегородцы — в период от 45 до 54 лет.

По словам эксперта, люди, имеющие семьи, счастливее холостяков и бездетных.

Также для счастья нижегородцам важен стабильный доход — не менее 182 тысяч рублей в месяц. Также нижегородцы отметили, что для счастья им необходимо жить за городом в собственном доме, передает NewsNN.

Россияне ранее сообщили, что для счастья им необходимо иметь заработок в размере 195 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами портала Superjob, передает ФАН.

Московские психологи в свою очередь рассказали, почему важно смеяться каждый день.

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