Психолог Гут составил среднестатистический портрет счастливого нижегородца

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Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут описал среднестатистического счастливого нижегородца.

По его словам, женщины бывают счастливы чаще, чем мужчины. При этом сильнее всего радоваться жизни нижегородки начинают с 35 лет, а вот нижегородцы — в период от 45 до 54 лет.

По словам эксперта, люди, имеющие семьи, счастливее холостяков и бездетных.

Также для счастья нижегородцам важен стабильный доход — не менее 182 тысяч рублей в месяц. Также нижегородцы отметили, что для счастья им необходимо жить за городом в собственном доме, передает NewsNN.

Россияне ранее сообщили, что для счастья им необходимо иметь заработок в размере 195 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами портала Superjob, передает ФАН.

Московские психологи в свою очередь рассказали, почему важно смеяться каждый день.