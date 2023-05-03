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Блогер Александра Митрошина признала вину за неуплату налогов в размере 120 миллионов рублей

Араз Салехов
Общество
Блогер Александра Митрошина признала вину за неуплату налогов в размере 120 миллионов рублей
Фото: vk/alexandramitroshina_vk

Блогер Александра Митрошина частично признала вину в уголовном деле о неуплате 120 миллионов рублей налогов.

— Я признаю ошибку, некоторые налоги были недоплачены, — сказала она.

По ее словам, с 2020 года она «не уделяла должного внимания» вопросам с Федерального налоговой службой (ФНС).

21 марта в отношении блогера Митрошиной возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с физического лица». Интернет-деятель не заплатила в государственный бюджет 120 миллионов рублей. В тот же день СК провел обыски по месту регистрации девушки и «иных лиц, возможно, причастных» к преступлению. Кто такая Саша Митрошина и на чем она зарабатывает — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, в неуплате налогов обвиняется блогер Елена Блиновская. Она была задержана 27 апреля при попытке пересечь российско-белорусскую границу. Что известно о Блиновской, почему ей заинтересовались правоохранители и какое наказание ее может ожидать — в материале «ВМ».

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