Москвичей пригласили принять участие в специальной номинации фестиваля «Золотая черепаха»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице начался прием заявок на участие в специальной номинации «Дикая природа Москвы» фестиваля «Золотая черепаха». Об этом в среду, 3 мая, сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

— Экология многогранна, тесно связана с творчеством. Фотография — одно из направлений, где горожане любого возраста могут ярко себя проявить. Это хороший способ привлечь внимание к исчезающим видам растений и животных, чтобы люди более бережно относились к окружающей среде, — отметил он.

Заявки на участие можно подать до 31 июля. Снимки лучших фотографов будут представлены в Новой Третьяковке с 27 октября по 10 декабря в отдельном зале «Биоразнообразие Москвы», передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в городе стартовал прием заявок на участие в конкурсе городской фотографии «Планета Москва». В этом году конкурс проводится в десятый раз. Заявки на участие принимаются до 30 июня, по итогам конкурса организаторы проведут выставку работ финалистов.

В среду, 3 мая, в Москве также начался первый этап открытого конкурса для молодых граффити-художников. Участие в конкурсе могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, в частности студенты художественных направлений высших и средних специальных учебных заведений города.