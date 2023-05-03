Три жилых корпуса построят по реновации в Алтуфьевском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Алтуфьевское шоссе, 51А Карта всех событий

В столичном районе Алтуфьево построят три жилых корпуса по программе реновации. Об этом в среду, 3 мая, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Общая площадь объекта составит около 145 тысяч квадратных метров. Строители возведут односекционный корпус и два пятисекционных здания, — сказал он.

Строительство зданий начнется по адресу Алтуфьевское шоссе, земельный участок 51/53. В них будет 1373 квартиры: 612 однокомнатных, 562 двухкомнатных и 199 трехкомнатных, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Порядка 587 стартовых площадок находятся в работе у проектировщиков и строителей в рамках реализации программы реновации. В настоящее время ведется проектирование и строительство 404 домов общей площадью 7,5 миллиона «квадратов».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичную программу реновации включили 12 новых адресов. По его словам, в девяти районах столицы уже находятся стартовые площадки. После окончания строительства получится расселить 37 старых домов, а новое жилье смогут получить 6700 человек.