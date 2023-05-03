Росгвардейцы задержали молодого человека, сбившего на электросамокате ребенка на юго-западе Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

На юго-западе столицы мужчина на электросамокате сбил ребенка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу в среду, 3 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел на зебре на Профсоюзной улице. Сотрудники Росгвардии во время патрулирования заметили женщину, которая звала на помощь. Она рассказала, что ее сына сбил неизвестный мужчина на самокате.

Росгвардейцы вызвали пострадавшему скорую помощь, а через некоторое время задержали нарушителя.

Ребенка госпитализировали, а 24-летнего мужчину передали сотрудникам ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

Инцидент, о котором идет речь, попал на видео. Столичная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.