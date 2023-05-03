«Моя задача — лишний раз не вмешиваться»: Орбакайте рассказала об отношениях с детьми

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Кристина Орбакайте рассказала, как поддерживает отношения со своими детьми — сыновьями Никитой и Дени, а также дочерью Клавдией. Иногда между ними возникают противоречия, когда артистка пытается помочь им советом.

Орбакайте поделилась, что не всегда дети прислушиваются к ней, особенно советы игнорируют живущие отдельно сыновья.

— Моя задача — лишний раз не вмешиваться в дела детей, останавливать себя. Как там в анекдоте? Сын в пять лет: «Мама знает все»; в 14 лет: «Не все-то она и знает»; в 20 лет: «Да что вообще она о жизни знает?», а в 27: «Мама, ты была права». Мои мальчишки еще в промежутке «мама, ты ничего не понимаешь». А вот я уже дошла до состояния «мама, ты была права». Но ничего, и они успеют, — описала свои отношения с детьми Орбакайте изданию «Антенна-Телесемь».

Певица рассказала, что иногда обращается к детям за помощью и советом, поскольку «молодежь во многих вопросах подкованнее» — в технологиях, творчестве, продвижении.

Недавно Орбакайте посвятила новую песню «Алла будет петь» своей маме Алле Пугачевой, которая обосновалась в Израиле.