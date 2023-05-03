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Экс-премьер Франции Франсуа Фийон пригрозил начать продавать паштет на Красной площади

Араз Салехов
В мире
Экс-премьер Франции Франсуа Фийон пригрозил начать продавать паштет на Красной площади
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Бывший премьер-министр Франции при президентстве Николя Саркози Франсуа Фийон прокомментировал обвинения в свой адрес из-за связи с Россией. Об этом сообщил телеканал TV5 Monde.

— Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади, — заявил он.

Бывший французский премьер предстал перед парламентской комиссией, которая расследует его работу в совете директоров «Сибура» и «Зарубежнефти», передает РИА Новости.

Депутат французского национального собрания и глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян ранее заявил, что Франции следует прекратить оказывать помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому после его попытки развязать мировую войну. Он заявил о необходимости разработать план по мирному урегулированию кризиса и остановить поддержку Зеленского, которого назвал опасным человеком.

Чешский писатель Йозеф Буска выразил мнение, что к власти в европейских странах могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения относительно конфликта на Украине. По мнению литератора, это произойдет в том случае, если европейцы примут тезис о нежелании Киева прекратить конфликт, несмотря на мирные усилия российской стороны.

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