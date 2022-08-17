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К власти в европейских странах могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения относительно конфликта на Украине, предположил в материале для издания Spectator чешский писатель Йозеф Буска.

По мнению литератора, это произойдет в том случае, если европейцы примут тезис о нежелании Киева прекратить конфликт, несмотря на мирные усилия российской стороны, пишет газета «Известия».

По словам Буска, правительства стран в скором времени столкнутся с растущим давлением в пользу «нормализации» отношений с Россией.

— Сопротивляющихся этому могут заменить прокремлевские политики. Одним словом, Россия выиграет, — заметил писатель из Чешской Республики.

Автор материала уверен, что наиболее важная битва за Украину развернется в зимнее время в домах, на улицах и площадях по всей Европе. Как считает Буска, вооруженные силы восточноевропейской страны не смогут выстоять без постоянной военной и финансовой поддержки западных государств.

Специалист допустил, что с наступлением зимы переживания может сменить отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги, а тем временем боевые действия затянутся, ослабив шок западной аудитории в сторону безразличия. Бытовые проблемы возьмут верх, уверен эксперт.

Накануне министр иностранных дел Украины обвинил Запад в ожидании увидеть капитуляцию Киева.