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Запад ждет, когда Украина объявит о капитуляции, чтобы все проблемы решились сами собой. Об этом во вторник, 16 августа, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Меня часто в интервью и общении министры иностранных дел спрашивают: а сколько вы еще продержитесь? Вместо того чтобы спросить: а что еще нужно сделать, чтобы победить в самое короткое время? — отметил он.

По словам Кулебы, у него сложилось такое впечатление, словно все ждут, когда Украина сдастся и проблема исчезнет сама, передает РИА Новости.

До этого отставной американский морской пехотинец Рипл Роулингс в эфире телеканала NBC сообщил, что прибывшие на Украину вести боевые действия вместе с ВСУ иностранные наемники теряют боевой дух. По его словам, основными факторами снижения боевого духа наемников являются плохое управление и эффективные действия российских военных.

Воздушно-космические силы России ликвидировали более 100 иностранных наемников в Харьковской области, нанеся удар по пункту их временной дислокации. Среди них были граждане Польши и Германии.