Фото: Минобороны РФ

Прибывшие на Украину вести боевые действия вместе с ВСУ иностранные наемники теряют боевой дух. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил отставной американский морской пехотинец Рипл Роулингс в эфире телеканала NBC.

По его словам, основными факторами снижения боевого духа наемников являются плохое управление и эффективные действия российских военных. Также в этом виноваты задержки с получением обещанного Западом оружия, перебои с другими поставками и плохое взаимодействие между подразделениями, передает РИА Новости.

В июне граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам ДНР, они будут расстреляны.

Все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что приговоры о смертной казни будут исполнены путем расстрела, если осужденным иностранным наемникам не удастся оспорить решение суда.