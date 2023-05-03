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Приметы и советы

Более 30 процентов петербуржцев планируют купить электромобиль

Ирина Игнатенко
Общество
Более 30 процентов петербуржцев планируют купить электромобиль
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Около 37 процентов петербуржцев намерены приобрести электромобиль, а шесть процентов хотят пересесть на гибридный автомобиль, который приводит в движение как двигатель внутреннего сгорания, так и энергия аккумулятора. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «Росгосстрах» и ГК «АВТОДOM».

Сообщается, что две трети респондентов положительно ответили на вопрос о том, смогут ли электроавтомобили завоевать популярность у россиян. Двадцать процентов респондентов отметили, что задумываются о покупке электрокара, 11 процентов заявили, что пока не будут приобретать подобный автомобиль. Повлиять на их решение о покупке может снижение стоимости электрокара и расходов на его содержание — так отметил 31 процент респондентов.

Что касается производства, то четверть отдают предпочтение японским электрокарам, 19 процентов — российским, 15 процентов — европейским, передает газета «Петербургский дневник».

25 апреля первая заправочная станция для электромобилей на базе магазина «Пятерочка» появилась в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе X5 Group, передает издание «Невские новости».

В столице упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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