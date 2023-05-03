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Приметы и советы

Врач Щепеляев рассказал, можно ли отличить аллергию от ОРВИ

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Щепеляев рассказал, можно ли отличить аллергию от ОРВИ
Фото: shutterstock

Аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что очень сложно различить сезонную аллергию и ОРВИ. Специалист отметил, что только врач может поставить точный диагноз, однако на ранних стадиях это сделать затруднительно.

Он отметил, что если у больного наблюдается повышение температуры, то, скорее всего, это не аллергия. Чаще всего так проявляется себя инфекционное заболевание.

Также можно выделить так называемые размытые симптомы: мокрота, головные боли. Они могут встречаться как при аллергии, так и при ОРВИ, поэтому необходимо сдать дополнительные анализы, передает Nation news.

В свою очередь аллерголог Рустам Жданов добавил, что в квартирах можно найти большое количество скрытых аллергенов. В первую очередь стоит обратить внимание на растения. Даже если вы ухаживаете за ними ежедневно, протираете пыль и обрезаете листочки, все равно может завестись плесень, которая может стать причиной сильной аллергической реакции, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Следуя определенным правилам, можно защититься от аллергии и легко перенести непростой период цветения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

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