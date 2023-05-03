В столичных школах, в которые поступили сообщения о минировании, усилены меры безопасности

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В нескольких столичных школах, в которые поступили анонимные сообщения о минировании, усилены меры безопасности. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе городского департамента образования и науки в среду, 3 мая.

Помимо этого организовано тесное взаимодействие с оперативными службами. В учреждениях работают специалисты правоохранительных органов, которые тщательно проверяют здания и прилегающую территорию, а также принимают решение о введении дальнейших мер безопасности.

Администрации школ сработали согласно имеющимся инструкциям и сделали все необходимое для безопасности детей.

— Мы просим родителей не волноваться и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по эвакуации, — отметили в пресс-службе Департамента.

Ранее стало известно, что в десяток столичных школ поступили анонимные звонки о минировании. В некоторых учреждениях провели эвакуацию.