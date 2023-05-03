Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, 3-я Хорошёвская улица, 5к2 Карта всех событий

На северо-западе столицы обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 3 мая.

По данным источника, опасная находка была сделана на 3-й Хорошевской улице возле дома № 5, корпус 2. Снаряд был обнаружен при проведении земляных работ. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Еще два снаряда того же периода были обнаружены в Подмосковье. В деревне Лыткино Можайского городского округа 82-миллиметровый реактивный снаряд раскопал в поле местный житель, а в деревне Оселье нашли мину того же диаметра.

Похожая история произошла в Подмосковной деревне Чертаново. Мужчина нашел на своем участке снаряд времен ВОВ. Оказалось, что местный житель выкопал из земли 105-миллиметровый артиллерийский снаряд.