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Путь от Северного речного вокзала до причала Захарково теперь занимает 10 минут по воде

Лейла Алиева
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Путь от Северного речного вокзала до причала Захарково теперь занимает 10 минут по воде
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Речной маршрут от Северного речного вокзала до причала Захарково теперь занимает 10 минут вместо почти двух часов на автомобиле. Об этом в среду, 3 мая, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Маршрут-переправа Северный речной вокзал — Захарково востребован у жителей районов Левобережный, Южное и Северное Тушино, Головинский и Ховрино. Оплатить проезд можно картой «Тройка» прямо на борту, — рассказал он.

Одним из главных плюсов маршрута является то, что в теплоход вмещается до 150 пассажиров. Речной транспорт курсирует строго по расписанию, а горожане могут наблюдать живописный вид Северного речного вокзала и расположенного рядом парка, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Сезон навигации открыли на Северном речном вокзале 29 апреля. Суда из Москвы смогут проследовать до Черного, Каспийского, Азовского, Белого и Балтийского морей. Отправиться в круизы по Москве-реке гости и жители столицы смогут не только с Северного речного вокзала, но и с Южного.

Северный речной вокзал Москва-река Москва
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