Путь от Северного речного вокзала до причала Захарково теперь занимает 10 минут по воде
Речной маршрут от Северного речного вокзала до причала Захарково теперь занимает 10 минут вместо почти двух часов на автомобиле. Об этом в среду, 3 мая, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Маршрут-переправа Северный речной вокзал — Захарково востребован у жителей районов Левобережный, Южное и Северное Тушино, Головинский и Ховрино. Оплатить проезд можно картой «Тройка» прямо на борту, — рассказал он.
Одним из главных плюсов маршрута является то, что в теплоход вмещается до 150 пассажиров. Речной транспорт курсирует строго по расписанию, а горожане могут наблюдать живописный вид Северного речного вокзала и расположенного рядом парка, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Сезон навигации открыли на Северном речном вокзале 29 апреля. Суда из Москвы смогут проследовать до Черного, Каспийского, Азовского, Белого и Балтийского морей. Отправиться в круизы по Москве-реке гости и жители столицы смогут не только с Северного речного вокзала, но и с Южного.