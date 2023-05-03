Автомобиль загорелся на проспекте Мира в центре Москвы
В центре Москвы загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 3 мая.
Автомобиль загорелся на проспекте Мира в районе дома № 12. На месте происшествия работают оперативные службы города.
Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение на участке дороги затруднено.
Похожий случай произошел на внешней стороне 83-го километра МКАД 22 апреля. В связи с возгоранием автомобиля было затруднено движение в сторону Дмитровского шоссе.
Другое ДТП произошло на 12-м километре МКАД ранним утром в среду, 3 мая. Столкнулись несколько автомобилей.