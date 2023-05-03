Вертолет Ми-2 приземлился в Забайкальском крае

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Вертолет Ми-2, пропавший во время полета в Забайкальском крае, приземлился в пункте назначения, экипаж судна не пострадал. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в экстренных службах.

— На данный момент вертолет приземлился в пункте назначения. Пострадавших нет. Выясняются причины, по которым экипаж не выходил на связь, — рассказали ТАСС в экстренных службах.

Вертолет Ми-2, совершавший полет в Сретенском районе Забайкальского края, должен был выйти на связь в 12:00 по московскому времени, однако не сделал этого. Региональное ГУ МЧС занялось выяснением подробностей произошедшего.

20 февраля в Кузбассе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Всего на борту находились 10 человек, в результате крушения один человек погиб, еще один пострадал.