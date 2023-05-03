Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вертолет Ми-2 приземлился в Забайкальском крае

Евгений Силаев
Происшествия
Вертолет Ми-2 приземлился в Забайкальском крае
Фото: shutterstock

Вертолет Ми-2, пропавший во время полета в Забайкальском крае, приземлился в пункте назначения, экипаж судна не пострадал. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в экстренных службах.

— На данный момент вертолет приземлился в пункте назначения. Пострадавших нет. Выясняются причины, по которым экипаж не выходил на связь, — рассказали ТАСС в экстренных службах.

Вертолет Ми-2, совершавший полет в Сретенском районе Забайкальского края, должен был выйти на связь в 12:00 по московскому времени, однако не сделал этого. Региональное ГУ МЧС занялось выяснением подробностей произошедшего.

20 февраля в Кузбассе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Всего на борту находились 10 человек, в результате крушения один человек погиб, еще один пострадал.

Экстренные службы Вертолеты Забайкальский край
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте