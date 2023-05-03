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Собянин анонсировал открытие флагманск­ого центра Боткинской больницы в этом го­ду

Евгений Силаев
Город
Собянин анонсировал открытие флагманск­ого центра Боткинской больницы в этом го­ду
Фото: Telegram/ мэр Москвы Сергей Собянин

Модернизация Боткинской больницы является одним из важнейших городских проектов. Об этом в среду, 3 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, для нужд больницы было закуплено более 13 тысяч единиц оборудования. В медицинском учреждении провели реконструкцию построенных в прошлом веке корпусов, а также сделан капитальный ремонт.

Собянин добавил, что в Боткинской больнице строятся новые стационары. В частности, речь идет о хирургическом отделении, которое появится в корпусе № 9. Также в этом году планируется открытие флагманского центра медицинской помощи, способного принять до 200 пациентов в сутки.

— Сегодня Боткинская — это более четырех тысяч врачей и медицинских сестер. Более одного миллиона амбулаторных приемов, 100 тысяч госпитализаций и 70 тысяч операций в год, из которых каждая пятая — высокотехнологичная, — написал Собянин в своем личном блоге.

Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина

Глава города также рассказал, что в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение» городские медучреждения постоянно оснащаются новым оборудованием и цифровой техникой. Например, в прошлом году для городских поликлиник закупили более 13 тысяч единиц оборудования, а для стационаров — свыше 5,5 тысячи.

До конца года в столице планируется завершить модернизацию столичных поликлиник, ввести в эксплуатацию четыре флагманских центра больниц, развивать проактивное диспансерное наблюдение, а также продолжать цифровизацию медицины.

Реконструкция Сергей Собянин Больницы
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