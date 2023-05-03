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Столичные контролеры в апреле проверили 906 тысяч билетов

Евгений Силаев
Город
Столичные контролеры в апреле проверили 906 тысяч билетов
Фото: Пелагия Замяитна, «Вечерняя Москва»

В апреле 2023 года столичные контролеры проверили около 906 тысяч билетов, что на 38 процентов больше, чем в этот же месяц годом ранее. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что с начала года в столичном транспорте усилился контроль за соблюдением правил проезда. В частности, количество контролеров было увеличено на 10 процентов.

В дептрансе подчеркнули, что контролеры не только проверяют оплату проезда, но и подсказывают пассажирам более удобный маршрут. Также они могут оказать необходимую помощь в случае, если кому-то стало плохо в салоне.

— Не забывайте прикладывать проездной к валидатору на входе в транспорт при каждой поездке, — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В августе 2023 года будет запущено движение по третьей линии Московского центрального диаметра (МЦД). Это поможет связать 28 районов Москвы и Подмосковья наземной линией метро.

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