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Депутат МГД Головченко: Столичные конкурсы и хакатоны помогают наращивать интеллектуальный капитал

Евгений Жуков
Город
Депутат МГД Головченко: Столичные конкурсы и хакатоны помогают наращивать интеллектуальный капитал
Фото: duma.mos.ru

В столице продолжается прием заявок на столичный конкурс «Лидеры цифровой трансформации», подать документы для участия можно до 21 мая. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

— Сильный IT-сектор — это та сфера, без которой сегодня невозможно развитие технологий, технологического превосходства и технологического суверенитета. Поэтому поддерживать это направление, обеспечивать приток кадров, создавать среду для развития IT, — заявил Головченко.

По его словам, на данный момент уже было подано свыше четырех тысяч заявок на участие в конкурсе. Также Головченко отметил, что подобное мероприятие проводится уже в пятый раз, и в этом году специалистам IT-отрасли будет предложена 21 задача от города и крупного бизнеса, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, Валерий Головченко отметил, что сегодня у столичных предпринимателей особенно востребована инфраструктура поддержки стартапов. Правительство города помогает накопить необходимые для реализации задумок ресурсы, поскольку «хорошая бизнес-идея не взлетит, если ей не помочь».

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