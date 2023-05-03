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ДТП с участием трех автомобилей произошло на 55-м километре МКАД

Евгений Силаев
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ДТП с участием трех автомобилей произошло на 55-м километре МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, МКАД, 55-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 55-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Из-за аварии затруднено движение на участке. На место прибыли экстренные службы.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Накануне на проспекте Мира в районе дома № 12 загорелся автомобиль. Из-за этого движение на участке оказалось затруднено.

Похожий случай произошел на внешней стороне 83-го километра МКАД 22 апреля. В связи с возгоранием автомобиля было затруднено движение в сторону Дмитровского шоссе.

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