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Приметы и советы

Кевин Костнер разводится с женой после 18 лет брака

Евгений Силаев
Общество
Кевин Костнер разводится с женой после 18 лет брака
Фото: shutterstock

Супруга голливудского актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала на развод после 18 лет вместе. Об этом сообщило издание TMZ.

В качестве причины расставания она назвала «непримиримые разногласия». Другие детали будущего развода пока остаются в секрете.

— К большому сожалению, обстоятельства, которые он не мог контролировать, привели к тому, что мистеру Костнеру пришлось участвовать в расторжении брака, — приводит издание слова официального представителя Костнера.

68-летний актер известен по ролям в фильмах «Неприкасаемые», «Танцующий с волками», «Робин Гуд: Принц воров», «Телохранитель». До Баумгартнер Костнер 16 лет был женат на актрисе Синди Силве.

В конце апреля рэпер Гуф сообщил на своей странице в социальной сети о разводе со второй женой танцовщицей и моделью Юлией Королевой после почти двух лет брака. Также знаменитость добавил, что будет и дальше участвовать в воспитании дочери Тины.

Позже Королева прокомментировала развод с артистом и его обещания помогать ребенку. Она рекомендовала своему экс-супругу сперва помочь самому себе.

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