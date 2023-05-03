Первая свадьба проекта «Новые адреса счастья» состоялась в музее-заповеднике «Царицыно»

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В музее-заповеднике «Царицыно» сыграли первую свадьбу в рамках проекта «Новые адреса счастья». Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Регистрация брака прошла в Оперном доме «Царицыно». Этот объект впервые участвует в проекте.

— «Царицыно» — это живописные пруды, сады, фонтаны, изящные беседки и невероятная атмосфера, — пишет Telegram-канал «ЗАГС Москвы».

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале пятого сезона проекта «Новые адреса счастья», позволяющего заключить брак в необычных местах. Молодоженам предложен сделать из 30 неординарных объектов. Среди них — «Москва-Сити», станция метро «Маяковская», павильоны «Космос» и «Москвариум» на ВДНХ, а также исторические усадьбы.

Корреспонденты «Вечерней Москвы» посетили одну из самых необычных свадебных локаций в столице — колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Горожане Дмитрий Горбачев и Татьяна Тараканова стали одной из первых пар, которые зарегистрировали здесь свой брак.