Прокурор объяснил разницу между кражей, грабежом и разбоем

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Между статьями УК РФ «Кража», «Грабеж» и «Разбой» есть разница. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова в среду, 3 мая.

По ее словам, кража — это тайное похищение имущества, о котором жертва узнает не сразу. За это преступление наказывают мягко, самое строгое — до пяти лет лишения свободы.

Более тяжкое преступление — грабеж. В данном случае хищение происходит открыто: например, у жертвы вырывают имущество из рук. За него уже можно лишиться свободы на срок до 12 лет.

Самое тяжкое преступление из трех — разбой, то есть открытое хищение имущества с применением насилия или угрозами его применения.

— То есть если человеку угрожают ножом и требуют передать деньги, но при этом оружие не применяют, — это разбой, — отметила Анфиногенова.

Самое строгое наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса подразумевает 15 лет лишения свободы.

Ранее столичная прокуратура сообщила, что количество краж в Москве сократилось более чем на 23 процента.