«Он завидует»: экс-директор Дома моды Зайцева рассказал о проблемах модельера с сыном

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Николай Головин, бывший директор Дома моды советского и российского художника-модельера Вячеслава Зайцева, объяснил, почему его сын стремится похоронить отца втайне от всех. По словам Головина, Егор Зайцев завидовал своему отцу и ненавидел его.

— Егор старается как можно быстрее незаметно похоронить Вячеслава Михайловича... Потому что он ненавидит. Он завидует. Вячеслав Михайлович — это человек, которого он ненавидит и всю жизнь пытается уничтожить. А сейчас настал тот момент, когда в его руках решение, как это будет, — заявил бывший директор Дома моды Зайцева.

Головин рассказал, что еще при жизни Зайцев-старший беспокоился о грядущей кончине и спрашивал, как его похоронят. Тогда экс-глава Дома моды объяснил модельеру, что все права будут у его сына Егора, и посоветовал обратиться к нотариусу, передает Telegram-канал РЕН ТВ.

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванное язвой желудка. С таким диагнозом модельера госпитализировали в одну из московских клиник, однако врачам не удалось его спасти, он умер в реанимации.