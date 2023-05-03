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Приметы и советы

МИД РФ: На консульство в Финляндии совершено нападение при помощи взрывного устройства

Евгений Жуков
В мире
МИД РФ: На консульство в Финляндии совершено нападение при помощи взрывного устройства
Фото: Pixabay

В ночь с 30 апреля на 1 мая 2023 года в отношении консульства России в Мариехамне в Финляндии был совершен акт вандализма. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

— Группой лиц на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы, — говорится в заявлении.

Уточняется, что самому зданию консульства нанесен материальный ущерб, а действия злоумышленников «представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии».

Посольство России в Хельсинки уже направило ноту в финский МИД с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности, передает официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Это уже не первая неприятная ситуация, которая происходит между руководством двух стран. Так, в прошлом месяце стало известно об аресте Российского центра науки и культуры, находящегося под юрисдикцией РФ. По данным газеты Helsingin Sanomat, судебные приставы приняли данное решение из-за санкций Евросоюза. Однако уже на следующий день решение об аресте было отменено.

Финляндия Вандализм Россия МИД РФ
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