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Приметы и советы

Финские власти отменили арест земли и здания Российского центра науки и культуры

Евгений Жуков
В мире
Финские власти отменили арест земли и здания Российского центра науки и культуры
Фото: Pixabay

Арест земли и здания, наложенный в отношении Российского центра науки и культуры (РЦНК) в финской столице из-за санкций Евросоюза, отменен. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил глава отдела управления по взысканию долгов Финляндии Аки Виртанен.

— Оснований для изъятия собственности не обнаружилось, — приводит слова Виртанена РИА Новости.

Накануне стало известно об аресте данной территории, находящейся под юрисдикцией РФ. По данным газеты Helsingin Sanomat, судебные приставы приняли данное решение еще неделю назад из-за санкций Евросоюза. Площадь данного имущества составляет 3326 квадратных метров.

После присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу возник вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов, сообщило издание Ilta-Sanomat.

Аландские острова имеют статус демилитаризованной территории с 1856 года, что с тех пор много раз подтверждалось разными соглашениями. Однако несколько политиков в Финляндии хотят отменить этот статус.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс приведет Хельсинки к тяжелым временам.

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