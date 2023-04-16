В Финляндии захотели нарушить соглашение с РФ о демилитаризации Аландских островов
После присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу возник вопрос об актуальности соглашения с РФ о демилитаризации Аландских островов. Об этом сообщило издание Ilta-Sanomat.
— После того, как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным, — сказано в статье.
Аландские острова имеют статус демилитаризованной территории с 1856 года, что с тех пор много раз подтверждалось разными соглашениями. Однако несколько политиков в Финляндии хотят отменить этот статус.
Например, такой позиции придерживается экс-командующий Силами обороны, а сейчас депутат парламента Ярмо Линдберг. Он считает, что членство в альянсе позволяет поставить под вопрос мирный статус островов. Подобного мнения придерживается и бывший начальник разведки Сил обороны Пекка Товери. Он заявил, что Аландские острова необходимо ремилитаризировать из-за якобы агрессивной политики России.
При этом власти островов в лице главы муниципалитета Вероникик Тернрос считают, что Аланды должны сохранить свой статус.
На прошлой неделе на сайте гражданских инициатив Финляндии был открыт сбор подписей о закрытии консульства РФ на Аландских островах из-за вступления страны в НАТО, передает РИА Новости.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО 4 апреля.
Политолог Евгений Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс приведет Хельсинки к тяжелым временам.